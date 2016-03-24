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الأردن تستهل رحلة ريدناب بسحق بنجلادش بثمانية

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الأردن تستهل رحلة ريدناب بسحق بنجلادش بثمانية الأردن تستهل رحلة ريدناب بسحق بنجلادش بثمانية

سحق منتخب الأردن ضيفه بنجلادش بثمانية أهداف دون مقابل في الجولة التاسعة من المرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019.

وكانت المباراة هي الأولى للإنجليزي هاري ريدناب مع فريق النشامة بعدما قبل المهمة التي أقنعه بها صديقه الأمير علي بن الحسين.

وكان ريدناب قد صرح أنه رفض في وقت سابق عرضين من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك. (طالع التفاصيل)

ورفعت الأردن رصيدها إلى 16 نقطة قبل الجولة الأخيرة التي ستحل فيها ضيفة على أستراليا (18 نقطة) بطلة آسيا يوم الثلاثاء المقبل.

ويتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال أبطال المجموعات الثماني إضافة لأفضل أربعة وصفاء.

ويتأهل أيضا هؤلاء الـ12 منتخبا إلى نهائيات أمم آسيا 2019 التي ستقام في الإمارات.

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