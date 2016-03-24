تشكيل مصر - حازم إمام يختار لـ في الجول ' تأمين وسط الملعب وحمادة طلبة '

ينتظر منتخب مصر مباراة صعبة أمام نيجيريا في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.. فما هو التشكيل الأنسب للفراعنة في اللقاء؟ سؤال يطرحه FilGoal.com.

ويخوض منتخب مصر مباراة هامة أمام نيجيريا يوم الجمعة المقبلة في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

حازم إمام نجم الزمالك السابق، يختار التشكيل الأمثل لمنتخب مصر في المباراة من وجهة نظره.

وتحدث حازم إمام لـFilGoal.com قائلا: "الثبات النفسي والهدوء هما أهم شئ لمنتخب مصر في المباراة، لابد أن نكون هادئين ونقف على الكرة كثيرا خلال اللقاء حتى نمتص حماس المنافس".

إمام أتبع "وجود حمادة طلبة في غاية الأهمية لتأمين الجهة اليسرى دفاعيا أمام الخطير أحمد موسى، وأحمد حسن (كوكا) سيكون محطة جيدة لمحمد صلاح ورمضان صبحي".

طالع التشكيلات التي اختارها نجوم مصر

مجدي عبد الغني

خالد الغندور

فاروق جعفر

أشرف قاسم

هشام حنفي

عبد الظاهر السقا