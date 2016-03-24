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مفاجأة الكأس الأولى.. المريخ يقصي المقاولون في دراما الدقيقة 97 وركلات الترجيح

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مفاجأة الكأس الأولى.. المريخ يقصي المقاولون في دراما الدقيقة 97 وركلات الترجيح مفاجأة الكأس الأولى.. المريخ يقصي المقاولون في دراما الدقيقة 97 وركلات الترجيح

نجح نادي المريخ البورسعيدي في الفوز على المقاولون العرب بركلات الترجيح 5-3 ليفجر المفاجأة الأولى في بطولة كأس .

المريخ واجه المقاولون العرب في دور الـ32 من كأس مصر. ولم يشهد الدور أي مفاجأة إذا نجحت كل فرق الدوري الممتاز في التأهل.

ولكن المفاجأة الأولى ظهرت من المريخ والضحية المقاولون العرب.

الدراما بدأت منذ الدقيقة 81 فنجح رامي عادل مدافع المقاولون في تسجيل الهدف الأول بعد رأسية متقنة.

وأنتظر الجميع صافرة النهاية إلا أن الدقائق السبع المحتسبة كوقت بدلا من ضائع شهدت تعادل قاتل للمريخ.

أحمد عبد الباقي على مرتين ينجح في هز شباك محمد أبو السعود ليكتب تعادل قاتل في الدقيقة 97. لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

شاهد هدف المقاولون العرب

شاهد هدف التعادل القاتل للمريخ ضد المقاولون

وفي ركلات الترجيح تألق محمد أبو النجا حارس مرمى المريخ في الركلة الرابعة أمام محمد سمارة البديل.

قبل أن يسجل أسامة السيد ركلة فوز المريخ ليتأهل الفريق البورسعيدي وينتظر الفائز من مواجهة مصر للمقاصة أمام نادي مصر.

وفي حالة فوز المقاصة أمام نادي مصر، سيواجه المريخ البورسعيدي. ثم ينتظر المتأهل من وادي دجلة ضد الفائز من إنبي أمام النصر، في طريق مواجهة الأهلي في حالة نجح الأخير في التأهل إلى الدور نصف النهائي.

شاهد ركلات الترجيح

تعرف على طريق الأهلي لنهائي كأس مصر

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فيديو اليوم السابع

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