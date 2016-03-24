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#في_إفريقيا – طاقم تحكيم كيني وآخر تونسي لمباراتي الزمالك ومولودية بجاية

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#في_إفريقيا – طاقم تحكيم كيني وآخر تونسي لمباراتي الزمالك ومولودية بجاية #في_إفريقيا – طاقم تحكيم كيني وآخر تونسي لمباراتي الزمالك ومولودية بجاية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكام مباراتي الزمالك ومولودية بجاية الجزائري في إطار دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك منافسه بجاية في لقاء الذهاب بملعب بتروسبورت في التاسع من شهر أبريل المقبل، على أن يواجهه مرة أخرى إيابا في الجزائر بعد ذلك بأسبوعين.

وأرسل الكاف خطابا رسميا للزمالك أخطره فيه بأن الكيني ديفز أوجنشي سيكون حكما لمباراة الذهاب ويعاونه آدين رانجيه، بيتر ساباتيا، والحكم البرابع ليميان مبايما، ويراقب اللقاء السوداني أسامة عطا المنان.

أما بالنسبة للقاء الإياب الذي سيقام في الجزائر فسيديره الحكم التونسي يوسف السرايري ويعاونه أنور هميلي، مرواني سعد، والحكم الرابع هيثم قصي، ويراقب المباراة النيجيري بول أكونج باسيه.

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