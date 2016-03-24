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الخارجية: براءة مواطن مصرى فى إسطنبول من تهمة القتل العمد

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الخارجية: براءة مواطن مصرى فى إسطنبول من تهمة القتل العمد الخارجية: براءة مواطن مصرى فى إسطنبول من تهمة القتل العمد
فى إطار جهود وزارة الخارجية وبعثاتنا الدبلوماسية بالخارج فى رعاية شئون المواطنين من أبناء الجالية المصرية، صرح وزير مفوض بسام راضى، القنصل العام بالإنابة فى إسطنبول، بأن القنصلية العامة تمكنت بمساعدة مكتب محاماة متطوع وبعض الشهود، من إثبات براءة مواطن المصــرى متهم فى جريمة "قتل عمد" لمواطن تركى، بعد سنة وخمسة أشهر من المرافعات والجلسات.

وأضاف راضى، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن محكمة الجنايات العليا بإسطنبول حكمت فى جلسة النطق بالحكم يوم 18 مارس الجارى بالإفراج عن المواطن المصرى، دون إدانته بعقوبة "السجن المؤبد" المقررة لهذه الجريمة وفقاً للقانون التركى.

وفور خروج المواطن المصرى سالماً، استقبله القنصل العام المصرى بالإنابة، وأعضاء القنصلية العامة فى إسطنبول للاطمئنان على حالته الصحية ولتهنئته بالبراءة، وتم إصدار تذكرة سفر له للعودة إلى أرض الوطن.

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