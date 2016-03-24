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راجية عمران:الاتحاد الأوروبى ومندوبو السفارات حضروا جلسة التمويل الأجنبى

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راجية عمران:الاتحاد الأوروبى ومندوبو السفارات حضروا جلسة التمويل الأجنبى راجية عمران:الاتحاد الأوروبى ومندوبو السفارات حضروا جلسة التمويل الأجنبى
قالت الحقوقية راجية عمران، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن جلسة نظر التحفظ على أموال جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان وزوجته وابنته، وحسام بهجت مدير المبادرة المصرية للاستشارات والتدريب القانونى فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "التمويل الأجنبى " شهدت حضور عدد من ممثلى السفارات الأجنبية لدول فرنسا وهولندا وإنجلترا وسويسرا وألمانيا.

وأضافت راجية عمران فى تصريحات لها اليوم الخميس، أن المسئول عن قطاع شئون السياسية والإعلام والمعلومات ببعثة الاتحاد الأوروبى بمصر ويدعى جبريلا فينلس حضر أيضا جلسة المحاكمة.

كانت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، أرجأت اليوم الخميس، نظر قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 متهمين وأسرهم من التصرف فى أموالهم، على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأنهم فى قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار أمريكى لجلسة 20 أبريل المقبل للاطلاع، وصرحت المحكمة باستخراج المستندات المنوه عنها بجلسة اليوم.

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