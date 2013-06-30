25% نسبة حضور العاملين بوزارة الرى وطوارئ لتوفير الاحتياجات المائية

أعلن الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ،حالة الطوارئ القصوى، فى 1460 محطة رى وصرف بمحافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع العاملين بها والقوات المسلحة، لحماية المحطات من أعمال الشغب خلال مظاهرات 30 يونيه لإسقاط النظام.

وتم وضع خطة لتأمين هذه المنشآت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمحافظات الجمهورية "الجيش والشرطة" لتجنب سرقة المحطات مثلما حدث خلال فترة الانفلات الامنى التى شهدتها البلاد خلال ثورة يناير.

كما أصدر وزير الرى تعليماته لمهندسى مصلحة الرى بمحافظات الجمهورية خاصة التى تشهد مظاهرات بضرورة المرور على منشآت الرى والمجارى المائية الرئيسية لحمايتها والتأكد من وصول المياه لأغراض التنمية المختلفة "زراعة وشرب وصناعة" ومنع أى أعطال تحول دون وصولها فى الوقت المناسب.

فيما أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة الموارد المائية والرى أن نسبة حضور العاملين بديوان عام الوزارة "19 دور" والمصالح والهيئات التابعة لها لم تتجاوز الـ 25% حيث حضر جميع القيادات منذ الصباح الباكر بعد التعليمات المشددة من مجلس الوزراء بضرورة انتظام العمل وتوفير الخدمات للمواطنين، بينما تغيبت السيدات والصف الثانى من الإداريين والفنيين والخدمات المعاونة عن الحضور .

ومن ناحية أخرى أعلنت الوزارة عن وجود غرفة عمليات مركزية متصلة بغرف العمليات الفرعية والموجودة بالأقاليم لمتابعة سير العمل وحل أى شكاوى أو مشاكل تواجه توفير الاحتياجات المائية للبلاد خلال فترة المظاهرات التى تشهدها البلاد حالياً .