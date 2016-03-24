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للمحجبات: الكحل العربي لعيون ساحرة

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الخميس 24-03-2016 19:45

للكحل العربي سحره الخاص؛ إذ يعكس لونه الداكن جمال العيون والسحنة العربية، مما يجعله الأحب إلى قلوب السيدات المحجبات ذوات العيون الداكنة، ويجعل من اختياره عادة متكررة عند نساء العرب . لكن، هل تتقن العربيات دائماً استخدام هذا الكحل ، وما خطوات تطبيقه بالشكل الصحيح ؟ في هذا السياق، "سيدتي نت" يقدم لك نصائح سريعة تسهم في إنجاح مكياجك دون تعب أو عناء.

لتطبيق المكياج العربي تحتاجين إلى:
-أساس خفيف بلون مضيء ليعكس جمال البشرة العربية بلونها السكري.
-بلاش خوخي أومشمشي أو برونزي .
-الكحل الأسود بلون داكن مميز.
-أحمر شفاه طبيعي .

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لتطبيق الكحل العربي:

اختاري قلم الكحل العربي من الماركات العالمية في حال كنت تجدين صعوبة في استخدام الريشة.

 قومي بتطبيق الكحل بدقة.

نصائح:

-حدّدي حاجبيك  قبل البدء بوضع الكحل؛ لمنح عينيك المزيد من الاتّساع.
-من أهمّ أسرار الكحل اعتماد الإضاءة حول العينين؛ لإبراز جمال العيون الداكنة التي تتميّز بها السيّدة العربية.
-استخدمي الماسكرا فهي تمنح رموشك مزيداً من الكثافة.

 

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سيدتي

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