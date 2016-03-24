للمحجبات: الكحل العربي لعيون ساحرة

للكحل العربي سحره الخاص؛ إذ يعكس لونه الداكن جمال العيون والسحنة العربية، مما يجعله الأحب إلى قلوب السيدات المحجبات ذوات العيون الداكنة، ويجعل من اختياره عادة متكررة عند نساء العرب . لكن، هل تتقن العربيات دائماً استخدام هذا الكحل ، وما خطوات تطبيقه بالشكل الصحيح ؟ في هذا السياق، "سيدتي نت" يقدم لك نصائح سريعة تسهم في إنجاح مكياجك دون تعب أو عناء.

لتطبيق المكياج العربي تحتاجين إلى:

-أساس خفيف بلون مضيء ليعكس جمال البشرة العربية بلونها السكري.

-بلاش خوخي أومشمشي أو برونزي .

-الكحل الأسود بلون داكن مميز.

-أحمر شفاه طبيعي .

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لتطبيق الكحل العربي:

اختاري قلم الكحل العربي من الماركات العالمية في حال كنت تجدين صعوبة في استخدام الريشة.

قومي بتطبيق الكحل بدقة.

نصائح:

-حدّدي حاجبيك قبل البدء بوضع الكحل؛ لمنح عينيك المزيد من الاتّساع.

-من أهمّ أسرار الكحل اعتماد الإضاءة حول العينين؛ لإبراز جمال العيون الداكنة التي تتميّز بها السيّدة العربية.

-استخدمي الماسكرا فهي تمنح رموشك مزيداً من الكثافة.

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