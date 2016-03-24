كلمات عن كرويف - ' لعب الكرة أمر بسيط .. لكن اللعب البسيط أصعب ما يمكن '

يوان كرويف هو الذي أسس أسلوب برشلونة الذين اكتسحوا به كل البطولات، ويلقبونه بالأب الروحي للكرة الهولندية.

توفى يوان كرويف أسطورة الكرة الهولندية عن عمر يناهز 68 عاما متأثرا بمرض السرطان.

ولأنه أسطورة، فقد كان كرويف دائما محط أقوال النجوم حول العالم، والذين أفردوا له سطورا كثيرة.

موقع “Bleacher Report” أفرد تقريرا عن أبرز ما قاله النجوم حول كرويف، وأبرز ما قاله كرويف نفسه عن كرة القدم.

"كرويف سن القاعدة، ومدربين برشلونة يسيرون على خطاه".. بيب جوارديولا

"هو الأب الروحي للكرة الهولندية".. فرانك رايكارد

"لعب كرة القدم أمر في غاية البساطة، لكن لعب كرة القدم بطريقة سلسة هو أصعب شئ ممكن"... يوان كرويف

"هو أفضل لاعب كرة قدم أنجبته أوروبا".. فرانز بيكنباور

"كرويف أعاد اكتشاف مفهوم كرة القدم في هولندا".. ميجيل نادال

"لا كرويف.. لا فريق أحلام. لا كرويف.. لا كانتريا. لا كرويف.. لا خوان لابورتا. لا كرويف.. لا فرانك رايكارد. لا كرويف.. لا بيب جوارديولا"... جراهام هانتر

"حين أخطيء.. لا أرتكب نفس الخطأ مرة أخرى".. يوان كرويف

"لو أردتك أن تفهم.. لشرحت لك بشكل أفضل".. يوان كرويف

"إن أراد، كان ليصبح اللاعب الأفضل بأي مركز يريده على أرض الملعب".. إيريك كانتونا

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