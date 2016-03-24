وفاة كرويف - إنيستا: سأعيش بالتأثير الذي أحدثه

(إفي): أعرب أندريس إنيستا قائد فريق برشلونة لكرة القدم، عن أسفه لوفاة الأسطورة الهولندي يوان كرويف، مشيرا إلى أنه "يوم حزين للغاية بسبب كل ما مثله".

وقال "بسبب كل ما مثله وما يمثله. يعد خسارة كبيرة لنا جميعا وخاصة لأهله".

وأضاف "إنه يوم حزين للغاية على البرسا وكرة القدم العالمية. سأعيش بالتأثير الذي أحدثه".

ونشر موقع كرويف الإلكتروني يوم الخميس "في الـ24 من مارس 2016 توفي يوان كرويف في برشلونة وهو محاط بأفراد أسرته بعد صراع شاق مع مرض السرطان. نحن نحثكم بينما يساورنا شعور بحزن بالغ، على احترام خصوصية الأسرة خلال وقت الحداد".

ومن بين إنجازاته، حصد كرويف المولود في عام 1947 ، أول بطولة دوري أبطال أوروبا في تاريخ نادي برشلونة عام 1992 ، بل وحقق في نفس العام لقب الليجا، ليخلد تلك الثنائية باسمه.

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