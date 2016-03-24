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ترشيح النني لجائزة لاعب الشهر في أرسنال

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ترشيح النني لجائزة لاعب الشهر في أرسنال ترشيح النني لجائزة لاعب الشهر في أرسنال

رُشح محمد النني لاعب خط وسط أرسنال للتنافس على جائزة لاعب شهر مارس في صفوف فريقه بعدما قدم أداء مميزا رفقة المدفعجية.

وأشار الموقع الرسمي لأرسنال إلى أن النني ينافس كل من داني ويلبيك، أولييفه جيرو، ثيو والكوت، أليكس إيووبي، جويل كامبل، ديفيد أوسبينا، وأليكسيس سانشيز.

وسيتم تحديد الفائز بالجائزة بناء على التصويت الذي يقام على الموقع الرسمي لأرسنال والذي سينتهي في يوم 29 من الشهر الجاري.

وشارك النني مع أرسنال في شهر مارس في أربع مباريات في كل البطولات وقدم أداء مميزا.

وكان أبرز ما قدمه ضد برشلونة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعدما سجل أول أهدافه بقميص المدفعجية.

للتصويت للنني من هنا

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