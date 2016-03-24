وفاة كرويف - بيكنباور: لقد مات أخي

(إفي): أعرب اللاعب الدولي الألماني السابق فرانز بيكنباور عن صدمته البالغة لوفاة الأسطورة الهولندي، يوان كرويف، مشيرا إلى أنه لم يكن صديقا له فحسب بل كان بمثابة الأخ بالنسبة له.

وكتب بيكنباور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "أشعر بصدمة كبيرة. لقد مات يوان كرويف. لم يكن صديقا لي فحسب، بل كان بمثابة الأخ".

وكان الثنائي يوان كرويف وفرانز بيكنباور أحد أيقونات اللعبة في القارة العجوز في بداية الستينيات، الأول في نادي أياكس ومنتخب "الطاحونة الهولندية" والثاني في بايرن ميونخ ومع منتخب الماكينات الألمانية.

وفاز كلاهما بلقب كأس أوروبا للأندية ثلاث مرات، أما على صعيد المنتخبات، حقق بيكنباور إنجازات أكبر مع منتخب بلاده حيث فاز بلقب بطولة أوروبا عام 1972 وكأس العالم بعدها بسنتين.

ودائما ما كان بيكنباور يمزح "يوهان كان أفضل مني كلاعب ولكني فزت ببطولة العالم مع منتخب ألمانيا".

وتوفي كرويف يوم الخميس عن عمر يناهز 68 عاما متأثرا بإصابته بسرطان الرئة.

ونشر موقع كرويف الإلكتروني يوم الخميس "في الـ24 من مارس 2016 توفي يوان كرويف في برشلونة وهو محاط بأفراد أسرته بعد صراع شاق مع مرض السرطان. نحن نحثكم بينما يساورنا شعور بحزن بالغ، على احترام خصوصية الأسرة خلال وقت الحداد".

وكان كرويف أحد أبرز مواهب برشلونة كلاعب في حقبة السبعينيات، وقد عاد إليه عام 1988 للمرة الثانية كمدرب بعد رحيله عن أياكس أمستردام، ليقود البلاوجرانا في حقبته الذهبية الأولى، حين كون "فريق الاحلام 1"، الذي ضم أساطير بحجم البرازيلي روماريو والدنماركي مايكل لاودروب والبلغاري خريستو ستويتشكوف والهولندي رونالدو كومان.

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