محافظة أسيوط تنظم «قمر1» بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري بساحل سليم

نظمت محافظة أسيوط، بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مشروع مراكز القيادة الداخلي لمحافظة أسيوط “قمر1″ للتدريب على كيفية التغلب على الأزمات والكوارث الطبيعية والصناعية.

وحضر المشروع اللواء أركان حرب خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي، واللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط والعميد خالد محمد رئيس اللجنة ووكلاء الوزارات وعدد من رؤساء المراكز والأحياء وبعض مديري إدارات الديوان.

قال اللواء خالد توفيق، إن الغرض من المشروع هو تدقيق قرارات وإجراءات تأمين الأهداف الحيوية وتدريب قادة الأهداف الحيوية على إتخاد القرار السليم في الوقت والمكان المناسبين وتدريب مديري ومندوبي الأجهزة المختلفة للتعاون في إزالة الآثار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والصناعية.

وأضاف قائد قوات الدفاع الشعبي، أن المشروع استمر لمدة 3 أيام يتم خلالها التدريب على مجابهة عدد متنوع من الكوارث في مناطق مختلفة بالمحافظة، حيث تم إفتراض حدوث سيول على قريتي النزلة المستجدة والخوالد بمركز ساحل سليم تسببت في وفاة عدد من المواطنين وتشريد أسر وإنهيار منازل وغرق أراضي زراعية وكسر ماسورة مياه رئيسية وإنقطاع التيار الكهربائي وتلف بعض السيارات والممتلكات.

قدمت جميع المديريات والإدارات المشاركة الإجراءات التي يتم إتباعها لإدارة الأزمة خاصة إدارة المرور وقوات الأمن ومديرية الصحة والحماية المدنية والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاسكان والتربية والتعليم والطرق والكباري وقطاع توزيع الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والري.

فيما وجه اللواء ماجد عبدالكريم سكرتير عام محافظة أسيوط بقيام كل القيادات الأمنية والتنفيذية المشاركة بتوجيه معداتهم والأفراد إلى موقع الحدث اللإفتراضي للتدريب العملي والميداني على مواجهة الأزمة، حيث تم إختيار مدرسة النزلة المستجده ومركز شباب الخوالد لعمل معسكرات بها للمتضررين من السيول ومتابعة كافة الخدمات التى يتم تقديمها لهم.