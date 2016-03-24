نيابة العجوزة تخلى سبيل متهم بعرض رشوة للحصول على بيانات نادى شهير

قررت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب، إخلاء سبيل أحمد م عضو بأحد النوادى الشهيرة، لاتهامه بعرض رشوة على أحد الإداريين بنادى شهير، مقابل حصوله على بيانات خاصة من أجهزة النادى، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.

كشفت التحقيقات أن المتهم عرض مبلغ مالى قدره عشرة آلاف جنيه على أحد الإداريين بالنادى مقابل نقل بيانات خاصة من على "السيستم"، بعدما زعم أنه متقدم لأحد المناقصات التى يطرحها النادى، ويسعى لإرسائها عليه، إلا أن الموظف استدرجه حتى أوقعه وحرر بلاغ بالواقعة.

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