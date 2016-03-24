ضبط شخصين لاتهامهما بتزوير عملات أجنبية ومحلية فى الدقهلية

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية، بوحدة مباحث مركز شرطة طلخا، من ضبط شخصين لاتهامهما بتزوير العملات الأجنبية والمحلية.

وتم إلقاء القبض على "سامح. ح. ا" 44 سنة عاطل، وله معلومات تحت رقم 18446/13/3 متنوع، و"السيد. ف. ر" 42 سنة موظف، ويقيمان بدائرة مركز طلخا، وضبط بمسكن الأول ماكينة طباعة ألوان ماركة "HP"، وأسطوانة خاصة عليها برامج تزييف وطباعة العملات الورقية الوطنية والأجنبية، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وكمية من الأوراق والعلامات المائية التى تستخدم فى طباعة المبالغ المزيفة، ومبلغ مالى مزيف يقدر بـ" 12540 جنيهاً"، وثلاث ورقات من فئة المائة دولار مزيفة ومبلغ "6700 جنيه مصرى أصلية حصيلة بيع العملات المزيفة.

كما ضبط بمسكن الثانى جهاز كمبيوتر و23700 طابع فئة 2 جنيه للطابع خاصة بنقابة المحامين يشتبه أن تكون مقلدة، وبمواجهة الأول، اعترف بحيازته للمضبوطات لاستخدامها فى تزييف العملات الوطنية والأجنبية والاتجار فيها وترويجها بالأسواق بالاشتراك مع شقيقه "حسن" 55 سنة عاطل، والمتهم الثانى.

تم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4655/2016 جنح مركز طلخا، وكلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المتهم الثالث.

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