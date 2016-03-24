تأجيل محاكمة 104 متهمين بأحداث عنف بولاق أبو العلا لـ 13 أبريل المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 104 متهمين، بأحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة، لجلسة 13 أبريل المقبل لاستكمال مرافعات الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى.

كانت المحكمة بدأت اليوم الخميس فى جلستها المنعقدة بجلسة مسائية، وأثبتت حضور المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، كما أثبتت حضور أعضاء هيئة الدفاع عنهم.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة عدد من المحاميين الحاضرين للدفاع عن المتهمين فى القضية.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

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