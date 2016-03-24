ضبط عاطلين بحوزتهما 1400 قرص مخدر فى حملة أمنية بدمياط

تمكن رجال مباحث دمياط بقيادة العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى وبإشراف اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط من ضبط "أحمد.ج.و" 24 عاما عاطل مقيم بالبراشية دائرة مركز فارسكور، بحوزته 450 قرصا لمخدر التامول ومبلغ مالى 100 جنيه، وكذلك ضبط "محمود.م.خ" 40 عاما عاطل مقيم بالبراشية دائرة مركز فارسكور بحوزته 950 قرصا لمخدر الترامادول ومبلغ مالى 11750 جنيها.

كما تم ضبط المحكوم عليه "محمد.ب.ا" مقيم ناحية البستان دائرة مركز دمياط المطلوب التنفيذ عليه غيابيا بالسجن المشدد خمس سنوات فى القضية 11123 جنايات مركز دمياط لسنة 2014 المقيدة برقم كلى 1348 لسنة 2014 حصر رقم 395 لسنة 2015 "سلاح نارى".

وضبط رجال المباحث المحكوم عليه "مجدى.م.ا" المقيم ناحية السيالة دائرة مركز دمياط المطلوب التنفيذ عليه غيابيا بالسجن المشدد خمس سنوات فى القضية 9828 جنايات مركز دمياط لسنة 2015 المقيدة برقم كلى 394 لسنة 2015 حصر رقم 58 لسنة 2016 "عاهة"، كما تم ضبط المحكوم عليه "محمود.ع.ر" المقيم بالشارع الحربى دائرة مركز دمياط المطلوب التنفيذ عليه غيابى بالسجن المشدد ثلاث سنوات فى القضية 492 جنايات قسم ثان دمياط لسنة 2015 المقيدة برقم كلى 501 لسنة 2014 حصر رقم 492 لسنة 2015 "مخدرات".

وضبط المحكوم عليه "عرفة.ع.ص" المقيم بناحية عزب النهضة دائرة مركز دمياط المطلوب التنفيذ عليه غيابيا بالسجن المشدد ثلاث سنوات فى القضية 5687 جنايات قسم الزهور / بورسعيد لسنة 2012 المقيدة برقم كلى 1257 لسنة 2012 حصر رقم 38 لسنة 2014 "سلاح نارى".

نيابة مركز دمياط تباشر التحقيق مع 28 سائقًا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة