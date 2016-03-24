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تحقيقات النيابة: لا صلة بين أفراد التشكيل العصابى المقتولين و الشاب الإيطالى

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تحقيقات النيابة: لا صلة بين أفراد التشكيل العصابى المقتولين و الشاب الإيطالى تحقيقات النيابة: لا صلة بين أفراد التشكيل العصابى المقتولين و الشاب الإيطالى
أمر المستشار شريف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة باستدعاء أفراد القوة الأمنية التى قتلت 5 من أفراد تشكيل عصابى فى تبادل إطلاق النار معهم، وذلك للاستماع لأقوالهم.

و كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الخمس الذين قتلوا فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة، جميعهم مسجلين خطر وسبق اتهامهم فى 5 قضايا بالقاهرة الجديدة سرقة بالإكراه.
>وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين كانوا ينتحلون صفة ضباط شرطة، ويستخدمون سيارة أجرة "ميكروباص" لإيهام المواطنين أنهم مباحث، حيث كانوا يقيمون أكمنة على الطرق السريعة ويبتزون قائدى السيارات للحصول منهم على أموال مقابل إطلاق سراحهم.

وانتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المستشار وليد السعيد رئيس النيابة، لمناظرة جثث المتهمين الخمسة، وتبين من المعاينة إصابتهم بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة من الجسد، نتيجة تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين سابق صدور قرار بضبطهم وإحضارهم من قبل النيابة العامة، لتورطهم فى 5 قضايا سرقات بالإكراه، وانتحالهم صفة ضباط شرطة، ولم تشر التحقيقات إلى وجود صلة بينهم وحادث مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى.

النيابة تأمر بتشريح 5 جثث لتشكيل عصابى قتلوا أثناء ضبطهم فى التجمع الخامس
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