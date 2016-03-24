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عادل كرم يسخر من أحلام ويكشف سبب إيقاف برنامجها وسر الحلوميين

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الخميس 24-03-2016 15:38

دمشق – خلدون عليا

سخر الممثل اللبناني عادل كرم من الفنانة أحلام ومن إيقاف برنامجها "ذا كوين" عبر برنامجه " هيدا حكي " على قناة mtv اللبنانية.
وبدأ عادل برنامجه بالإشارة إلى احتلال بلده لبنان المركز الثاني في احتياطيات الذهب على مستوى الوطن العربي، ولكنه فاجأ الجمهور بأن صاحبة المركز ليست او الامارات او قطر بل هي الملكة "احلام" .
ولم ينس كرم الإشارة إلى " الحلوميين " أي جمهور أحلام، وقال إنّ التسمية جاءت عندما كانت أحلام تتناول الفطور وقالت لخادمتها ان تحضر لها جبنة حلوم ومن هنا لمعت الفكرة برأسها وقررت أن تسمي جمهورها بـ " الحلوميين " بعد ان عددت براسها عدة أسماء من بينها "الأحلاميين " ولكنها رات أنها طويلة و بعدها " الحلالمة " لكنها ثقيلة لتصل في النهاية إلى لقب " الحلوميين ".
وسخر عادل كرم من إيقاف برنامج احلام وأنها لم تسعد به وأرجع عادل سبب إيقاف البرنامج ربما لدعوى انتحال شخصية رفعتها ضدها ملكة تدمر كون أحلام شبهت نفسها بها .
وتخيل عادل طريقة عقاب أحلام لمشتركي البرنامج سواء بالتعليق أو الشنق .
سخرية عادل من أحلام أثارت جمهور البرنامج الذين تفاعلوا بالتصفيق و الضحك الشديد .

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سيدتي

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