كرم الشعراني: لم أعد خجولاً

انضم الفنان كرم الشعراني إلى فريق عمل مسلسل «أيام لا تنسى» الذي يتولى إخراجه النجم أيمن زيدان، عن نص من كتابة فايزة علي، يلعب الشعراني شخصية ابن أحد المسؤولين في البلد يدعى «جمال» وهو شخص خجول جداً يتعرض والده للخطف، ليكتشف بعدها حقيقة خطيبته التي تغير معاملتها معه غير آبهة بمصابه، فيحاول جمال التودد لشقيقتها وتتغير حاله بعدها.

بالتزامن مع «أيام لا تنسى» يتابع الممثل السوري تصوير مشاهده في عدة أعمال هي «خاتون»، «أحمر» و«عطر الشام» في سوريا، و«أحمد بن حنبل» في تركيا، بانتظار السفر إلى لبنان لاستكمال العمل هناك، وكان كرم قد انتهى مؤخراً من مشاهده في ثلاثية «قصتنا الغريبة» من مسلسل «مدرسة الحب» (عن نص من كتابة نور شيشكلي ومازن طه)، حيث أدى أحد الأدوار الرئيسية بشخصية «سامر» وهو شاب ضعيف الشخصية، الأمر الذي يمنعه من الاعتراف بمشاعره لفتاة أحلامه «تيما» (هيا مرعشلي)، لكنه يقرر لاحقاً تخطي عقدة خجله والدفاع عن حبه، كذلك اختتم مشاهده في مسلسلي «عابرو الضباب» و«سمرا» الذي يعرض حالياً على قناة المستقبل الأرضية.