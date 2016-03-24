حسين الجسمي يَشكر «أم الإمارات»

قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي مشاركة في الاحتفالية التكريمية للشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وقدم شكر الوطن لإنجازات «أم الإمارات» من خلال غناء لوحة «شكر ووفاء» التي تضمنها أوبريت «أم الإمارات» الذي عرض في حفل مهرجان تكريم «أم الإمارات» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بمشاركة الفنانة المغربية أسماء لمنور، التي قدمت اللوحة معه بشكل «دويتو» من ألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، ومن كلمات الشاعر كريم معتوق، وتوزيع المايسترو العراقي زيد نديم، ومكساج المهندس جاسم محمد.

وأعرب الجسمي عن اعتزازه بالدعوة الكريمة التي تلقاها من أجل المشاركة في حفل تكريم «أم الإمارات» مؤكداً أن مشاركته واجب وطني وأسري، عنوانه الاحترام والتقدير لإنجازاتها الكبيرة والمضيئة في تنمية المجتمع والعائلة وحب الوطن، موضحاً أن مشاركته عبارة عن رسالة من جموع الإماراتيين للتعبير عن مشاعر الحب والعرفان والوفاء تجاه جهودها.