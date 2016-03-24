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باسكال مشعلاني تطلق كليب «راجعة»

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الجمعة 25-03-2016 14:45

بدأت الفنانة باسكال مشعلاني بعرض كليب «راجعة» على القنوات الفضائية.
في أغنية كليب «راجعة» قدّمت باسكال مشعلاني اللون الرومانسي الحالم بكل تفاصيله، من خلال عمل حمل فكرة جريئة، تدفع المتابع للتفكير والتفاعل معها، حيث قدمت باسكال أحلام المرأة التي تعاني من الحب، وطرحت أحلامها المتناقضة والمتداخلة ببعضها، من خلال كلمات وموسيقى ومشاهد معبرة، عكست حيرتها وخوفها، حتى أنها في نهاية الكليب ظلت الفكرة مفتوحة ومبهمة، بحيث تترك للمشاهد طرح السؤال المهم، هل تعود الحبيبة إلى حبيبها، أم تقرر الابتعاد دون العودة إليه مجدداً؟ من خلال مشاهد سريعة ظهر فيها الشاب الذي شاركها التصوير، في عدة مشاهد قليلة، لزيادة الحيرة عند المتابع للعمل، هل تعود الحبيبة لحبيبها أم تقرر الابتعاد؟
مرفق بعض الصور التابعة لهذا الكليب، وأدناه الرابط للحصول عليهم بجودة أفضل:

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سيدتي

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