تيريزا جوديس تواجه عقوبة السجن مرة أخرى

شكرت تيريزا جوديس Teresa Giudice متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي على الكلمات الرقيقة التي وجّهوها لها في الوقت العصيب التي تمرّ به مع عائلتها.

وتواجه نجمة The Real Housewives of New Jersey، الذي أفرج عنها يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول الفائت بعد 14 شهرا من السجن، عقوبة أخرى لكن هذه المرة لزوجها جو جوديس Joe Giudice الذي سيبدأ قضاء عقوبة سجنه لمدة 41 شهرا اليوم، بعد إدانته بتهمة الاحتيال والإفلاس والتهرّب من دفع ضريبة الدخل.

قالت تيريزا Teresa للفانز: "أريد أن أشكر كل واحد منكم على الدعم الذي عبرتم عنه لي ولعائلتي خلال هذا الوقت العصيب. هذا يعني العالم بالنسبة لنا جميعا.

ستستمر تيريزا Teresa برعاية بناتها الأربع: جيا Gia 15 عاماً، غابرييلا Gabriella 12 عاماً، ميلانيا Milania10 أعوام وأودريانا Audriana 6 أعوام، كما قالت في وقت سابق لموقع E، وتابعت: "أشعر بالأسى لبناتي لخوضهن المحنة من جديد.. هذا ما يحطم قلبي".

قبل تسليم نفسه، احتفل جو Joe بحفل خاص مع عائلته وأصدقائه المقرّبين في Blu Alehouse في ريفرديل، نيوجيرسي، النادي الذي يملكه أحد أصدقائه. وخلال الحفل طلب جو من الحاضرين عدم البكاء، فهو ليس ذاهباً إلى الكرسي الكهربائي، إلّا أنّ دموعاً كثيرة انهمرت خلال الحفل ، وفقاً للموقع عينه.

الجدير بالذكر أن Teresa Giudice قضت الجزء الأكبر من عام 2015 في إصلاحية فيدرالية في دانبري، في ولاية كونكنتيكت الأمريكية، بسبب تهم احتيال عدّة أُقرّت بها بالتضامن مع زوجها. وقد عملت في المصنع الموجود ضمن الإصلاحية.

من هم مشاهير هوليوود الذين دخلوا السجن؟