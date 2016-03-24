وفاة رئيس نقابة ممثلي هوليوود كين هاورد عن 71 عاماً

توفي رئيس نقابة ممثلي هوليوود SAG-AFTRA، كين هاورد Ken Howard ، في منزله عن عمر ناهز الـ 71 عاما بحسب بيان صادر عن النقابة، دون ذكر سبب الوفاة.

وكانت قد سرت شائعات حول سوء حالة هاورد الصحية في وقت سابق من هذا العام.

وقام كين هاورد Ken Howard بأدوار تمثيلية عدّة، أشهرها مسلسل داينستي، وحاز على جائزة Tony عن دوره في عرض Child's Play وجائزة Emmy عن دوره في المسلسل القصير Grey Gardens .

وانتخب هاورد Howardأول رئيس لنقابة ممثلي الشاشة في عام 2009 ثم أصبح في العام 2012 واحد من المشاركين الرئيسين لاتحاد نقابة سكرين أكتورز غيلد SAG التي كان يديرها واتحاد فناني الإذاعة والتلفزيون في الولايات المتحدة AFTRA. انتخب في عام 2013 رئيسا لهذا الاتحاد الذي يضمّ 160 ألف ممثل وممثلة وأعيد انتخابه للمنصب في العام الماضي.

وصفت الممثلة غابريال كارتيريس Gabrielle Carteris احدى بطلات مسلسل بيرفلي هيلز والعضو في النقابة كين Ken بالقائد المثالي الذي شكّل وفاته خسارة كبيرة لنقابة SAG-AFTRA.

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