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ماذا قالت كريس جينر عن علاقة ابنها بصديقته بلاك شاينا؟

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الخميس 24-03-2016 17:23

عبّرت كريس جينر Kris Jenner عن موافقتها على علاقة ابنها روب كارداشيان Rob Kardashian بصديقته بلاك شاينا Blac Chyna، مع أنها لا تعرفها كثيراً كما صرّحت أخيراً.
وتابعت كريس Kris: "أنا لم أرَ صديقة ابني كثيرا، ولا أعرف الكثير عن العلاقة بينهما، ولكن يبدو أنها فتاة جميلة حقاً، وأنا أشكرها كونها غيّرت من طبيعة حياة ابني الصحيّة والنفسيّة".
هذا ما قالته والدة الأخوات كارداشيان Kardashians في برنامج Kyle and Jackie على الإذاعة الأسترالية.
وعن ابنها روب Rob قالت جينر Jenner إنّه شاب جيد وهي فخورة به، خصوصاً بعد خسارة وزنه الزائد إذ بدا بصحة جيدة في الأشهر الأخيرة، بعد تشخيص حالته بمرض السكري في ديسمبر/ كانون الأول الفائت، ما أدخله بحالة انهيار عصبي.
احتفل روب Rob الأسبوع الماضي بعيد ميلاده مع معظم أفراد عائلته في المطعم الياباني نوبو في ماليبو بغياب صديقته بلاك شاينا Blac Chyna التي لم تحضر الحفل. و؟لوحظ غياب شقيقته كلوي Khloe بدافع العمل وكاتلين جينر Caitlyn Jenner الذي لم يعرف أحد أين كانت، كما قالت كريس Kris .
بدأت علاقة روب Rob وشاينا Chyna في ديسمبر/ كانون الأوّل الفائت، لكن لم تجتمع الأخيرة بأفراد العائلة، بسبب عدم موافقة معظم أفرادها على هذه العلاقة.

 

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