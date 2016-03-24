التركية بيلين كارهان: خبأت هذا السّر خلال تصوير "حريم السلطان"

أجرت إحدى الصحف التركية مقابلة مع النجمة بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم، تحدث فيها عن فنها وحياتها الشخصية، كاشفةً سراً احتفظت فيه طوال تصويرها مسلسل "حريم السلطان".

ومما جاء في المقابلة:

*هل بدأ طفلك علي ديمير بالمشي؟

بل أصبح يركض في جميع غرف المنزل، لا أستطيع الإمساك به، يبلغ اليوم سنة و3 أشهر وهو يعيث بالمنزل خراباً ويرمي الأغراض أينما وجدت.

*كيف تصفين نفسك كزوجة وكأم بعيداً عن الأضواء؟

لأني كنت دائماً قريبة من العائلة، لم يكن صعباً علي أن أكون أمأ علماً أنني أنجبت أبني وأنا في الـ30 من عمري، في حين أن النجمات يتأخرن أكثر.

*في مسلسل ‫"يكفي"‬ تلعبين دور إيلين الزوجة المعنّفة، كيف تصفين العمل؟

في بلدي تركيا النساء يتعرضن لضغوط نفسية شديدة أكبر ربما من تلك التي تتعرض لها إيلين. بالنهاية إيلين هي واحدة من أولئك النساء المعذبات، اللواتي أشعر بمعاناتهن ولأجلهن أجسّد الدور بكل تفانٍ.

*لو كان لديك في حياتك الخاصه زوج مثل زوج إيلين هل كنت ستتصرفين مثلها؟

لا أحد يعلم ماذا يخبىء له القدر، بوجود طفل تصبح حرية المرأة مقيدة، وفي حال كانت المرأة تابعة مادياً للرجل، يصبح القيام بخطوة إلى الأمام غاية في الصعوبة.

*هل أثرت عليك شخصية إيلين؟

لعبت أدواراً كثيرة في الدراما التركية ولم يدخل أي منها في حياتي الشخصية، إلا مسلسل "سنوات الصفصاف" العمل الأول لي والذي قدمته لمدة 5 سنوات بدور "آصلي" التي أسرتني، فاضطررت إلى الاستعانة بمعالج نفسي، وهذا بعض من ضريبة النجاح.

*بعيداً عن الأضواء، هل تدخلين المطبخ؟

فقط عندما يكون لديّ أوقات فراغ، فأنا مغرمة بصناعة الحلويات ومن أحلامي يوماً ما افتتاح محل كعك خاص بي. وسأذيع سراً للمرة الأولى. عندما كنت ألعب دور السلطانة مريم في مسلسل "حريم السلطان"، كنت أعمل لمدة شهرين في متجر كعك في منطقة "أولوس"، فكنت أخرج من موقع التصوير وأذهب للعمل ولم أكن أتقاضى المال من المتجر، إنما كنت أكتسب الخبرة فقط، وكنت أقدم الخدمة للزبائن بنفسي.

* هل كان الزبائن يستغربون الأمر؟

بعضهم لم يكن يصدق أن من أمامهم هي السلطانة مريم، حتى أن بعضهم كان يرفض أن يطلب مني أي شيء باستثناء التقاط الصورة. في المتجر تعلمت أسرار المهنة واليوم أنا جاهزة لافتتاح مطعمي الخاص.

*هل لديك مشروع فيلم سينما؟

بالطبع، فأنا ممثلة منذ 10 سنوات لكن ليس في أرشيفي أي فيلم وأنا أحلم بأن أخوض مجال السينما.

*هل باتت الشاشة اليوم غير آمنة كما كانت في السابق؟

في الوقت الحالي ثمة شروط صعبة في المسلسلات، شروط العمل صعبة ومدة الحلقات كثيرة جداَ، وموضوع الرايتنغ أصبح مثل السيف المسلط على رقبة الممثل. الشاشة اصبحت أرضاً غير آمنة.

*هل تشاهدين مسلسل "السلطانة كوسيم"؟

عندما أجد فرصة في أوقات الفراغ نعم أشاهد كوسيم وهو يعرض مع مسلسلي ويتنافسان في الرايتنغ.

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