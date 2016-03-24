عبد المنعم عمايري: لم أخن أمل عرفة وعلاقتي بـ هيفاء وهبي محترمة

دمشق – خلدون عليا

كشف النجم السوري عبد المنعم عمايري عبر قناة "الجديد" اللبنانية أمس أن سبب طلاقه من النجمة أمل عرفة لم يكن خيانته لها و قال عمايري : "لست من هذا النوع إطلاقاً ولا يمكن ان أكون كذلك ".

وعن إعجاب النجمة اللبنانية هيفاء وهبي به قال : أنا معجب بهيفاء أيضاً ونحن أصدقاء والعلاقة بيننا علاقة صداقة ولو كنت مكانها لاخترت أن أقدّم مسلسلا كوميديا فهي لديها جانب كوميدي مهم في شخصيتها لا يعرفه الكثيرون " .

وعن اسباب طلاقه من أمل عرفة أوضح عبد المنعم أن طليقته إنسانة استثنائية في الفن والثقافة والحياة العامة وهي امرأة وأم عظيمة وقال : "أمل تحتاج إلى إنسان استثنائي كي يفهمها وانا وامل كنا متفاهمين ولكن بدأت تكثر الخلافات الحياتية اليومية بيننا ربما بسبب ظروف التنقل والعمل وهموم المهنة، وربما بسبب ظروف الحرب التي تعيشها بلدنا وحاولنا بكل الوسائل ان نصل إلى طريق مشترك ولكن ذلك لم يحدث فكان قرار الانفصال " .

وأوضح عبد المنعم إلى أنه وأمل " فشلا كزوجين ولكنهما لم يفشلا كصديقين كأبوين و كأصديقين " .

وعن إمكانية رجوعه و طليقته إلى بعضهما البعض أضاف : " لا احد يعرف ما تخبئه الحياة لنا فكل شيء وارد " .

وتمنى عبد المنعم أن تحصل أمل على زوج يليق بها وأن يكون أفضل منه إذا ما قررت الزواج " .

وبالنسبة له أكد أنه لا يفكر بالزواج حالياً و أن الموضوع ليس من أولوياته حالياً ولكن لا يعرف النصيب .

واوضح عبد المنعم ان اجمل دور قدمه في مسيرته هو شخصيته في مسلسل " غداً نلتقي " وأن أسوء عمل قدمه في حياته هو " صايعين ضايعين " .