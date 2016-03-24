ما حقيقة طرد راغب علامة لـ جو رعد من عزاء والده؟

أثناء وجودنا في عزاء والد الفنان راغب علامة، فوجئنا بموقف محرج تعرّض له الفنان جو رعد في العزاء على مرأى ومسمع من الجميع.

وفي التفاصيل أنّ جو حضر لتقديم واجب العزاء لراغب بوالده، فقام أحد أقارب راغب بدعوته للجلوس في الصف الأوّل، وبعد دقائق، دخل الفنان السوري باسم ياخور وقدّم واجب العزاء، واتّجه ليجلس في الصف الثاني، فناداه راغب وقال له "تعال اجلس هنا مكان جو"، ما دفع بهذا الأخير إلى النهوض من مقعده ومغادرة العزاء.

في اتصال مع "سيدتي نت"، لم ينكر جو أنّ الموقف أحرجه خصوصاً أنّه حصل أمام جميع الموجودين، وبدا وكأن راغب يطرده، وعلّق قائلاً "شعرت بإحراج شديد وغادرت مقعدي، وحاولت ألا ألفت الأنظار، لأعرف لاحقاً أنّ كلّ الموجودين في الصالة انتبهوا إلى الموقف، عموماً أنا قمت بواجبي وتقدّمت بالعزاء وهذا أقلّ الواجب".

هل غضب جو من راغب علامة؟ يقول "لا لم أغضب، فأنا أعرف راغب وهو رجل يمتاز باللباقة والذوق الشديد، وسأعطيه عذراً بأن أقول إنّه لشدّة حزنه على والده تصرّف بطريقة عفوية وربما اعتبرني من أهل البيت فأراد أن يفسح المجال للزوّار بالجلوس في الصف الأمامي".

وعن سبب عدم نشر راغب لصورته مع جو على "تويتر" خلافاً لباقي المعزّين الذين نشر صورهم قال جو باستغراب "لم أكن أعرف أن راغب نشر الصور، أصلاً نحن في عزاء ولسنا في فرح ليتمّ التقاط الصور وتوزيعها ونشرها".

وعن الفيديو الذي نشره جو من العزاء قال "لم أذهب برفقة مصوّر، بل أحدهم التقط الفيديو وأرسله لي، فلم أجد مشكلة في نشره".

وحول ما نشرته بعض وسائل الإعلام من أن راغب سخر من ملابسه قال "هذا الأمر غير صحيح بإمكانكم مشاهدة الفيديو، راغب قال لي حرفياً شو لابس؟ أنت هيك دايماً فاشن؟".

واستطرد قائلاً "لا أعرف أصلاً من أين يأتي هؤلاء المغرضون بأخبارهم، راغب في حالة حزن على والده وأعتقد أن في آخر اهتماماته ماذا يلبس معزّوه، هو قالها لي كنوع من المجاملة ليس إلا".

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