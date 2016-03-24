المسافرون العرب إلى "المالديف" وعرض "رحلة عائليّة من الأحلام"

"سيدتي. نت" _ خاص

المسافرون العرب إلى "المالديف" مدعوون إلى اختيار منتجع "سونيفا فوشي" للإقامة، والأخير مصنّف بـ"الوجهة الأفضل في العالم لقضاء الإجازة"، ويبعد عن التكنولوجيا، ويقدّم عرضاً خاصاً بسكّان مجلس التعاون الخليجي، لدى إقامتهم في المنتجع بين 3 أبريل/نيسان و20 مايو/نيسان.

يتيح عرض "رحلة عائليّة من الأحلام" الإقامة في المنتجع لثلاث أو خمس أو سبع ليالٍ، وذلك في فيللات شاطئيّة مؤلّفة من غرفة نوم أو غرفتين، ومرفقة بحوض سباحة. ويشمل إلى الإقامة، فطوراً وعشاءً ونقل راشدين وطفلين بالطائرة المائية إلى المنتجع. ونظراً إلى أنّ "مالي" عاصمة "المالديف" لا تبعد عن الإمارات سوى أربع ساعات، فإن العرض الحصريّ مناسب لعطلة نهاية الأسبوع.

يقع "سونيفا فوشي" في منطقة "با أتول"، وهي عبارة عن حيد مرجانيّ ومحيط حيويّ محميّ من منظمة "اليونيسكو". وهو يضمّ 57 فيللا شاطئية خاصة مشيدة وسط غابات خضر غضة، ويتولى الخدمة فيها حجّاب شخصيون. هناك، يستطيع النزلاء مشاهدة أفلام كلاسيكيّة كل ليلة في "سينما براديزو" المقامة في الهواء الطلق، وإحصاء حلقات كوكب زحل في المرصد، وتذوّق الأطعمة العضويّة في تسعة مطاعم مختلفة، بإشراف طهاة حائزون على جوائز. كما يقدّم المنتجع للضيوف تجربة نادي الحواس الست الصحي المذهلة وفرصة التمتّع مجاناً بطعم الأجبان والشوكولاته والمثلّجات منزليّة الصنع.

من بين النشاطات المقترحة: رحلات في البحر عند مغيب الشمس لمشاهدة الدلافين، ونزهات على شاطئ الجزيرة الرمليّ الخاص، إضافة إلى الغوص في بعض من مواقع "المالديف" برفقة عالم الأحياء البحرية المقيم، والزيارات الثقافيّة المذهلة للجزر القريبة.

رغم أنّ "المالديف" تشتهر بكونها جنة من يقضون شهر العسل، إلا أنّ منتجع "سونيفا فوشي" يجذب الضيوف من الأعمار كافة. هناك، صُمم ملعب The Den الخياليّ خصيصاً للأطفال، ويشهد على أنشطة ممتعة وملهمة كثيرة. علماً بأنّه يضمّ حوضي سباحة وسفينة قراصنة وركناً لتنسيق الأغاني وكشك عصائر وغرفة "ليغو" وصالة موسيقى وردهة للمراهقين. كما يستطيع الأطفال أن يقفزوا على مفاتيح بيانو مدمجة بالأرض وأن يعزفوا ألحاناً خاصة بهم.

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• تبدأ أسعار عرض "رحلة عائلية من الأحلام" من 5950 دولاراً أمريكياً، وتشمل إقامة راشدين وطفلين، إضافة إلى الفطور والعشاء والنقل من المطار وإليه. تُطبّق سياسة إلغاء العروض والحسومات في ذروة الموسم السياحيّ إضافة إلى الشروط والأحكام الأخرى.

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