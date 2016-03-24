أخبار عاجلة

تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأحد 09 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة -
ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية -
ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية -
ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رايتس ووتش: قوات الأمن السودانية تستخدم العنف الجنسى لإسكات الناشطات

Google+ Print
رايتس ووتش: قوات الأمن السودانية تستخدم العنف الجنسى لإسكات الناشطات رايتس ووتش: قوات الأمن السودانية تستخدم العنف الجنسى لإسكات الناشطات

>نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس باستخدام قوات الامن السودانية العنف الجنسى والترهيب لاسكات النساء اللواتى يدافعن عن حقوق الانسان فى هذا البلد.

ويعتقل جهاز الامن والمخابرات السودانى مدافعين عن حقوق الإنسان أو معارضين سياسيين بشكل دوري، لكن النساء هن الاكثر عرضة لذلك، وفق تقرير لهيومن رايتس ووتش.

"النساء المنخرطات فى هذا النوع من الانشطة يشكلن اهدافا لسلسلة من سوء المعاملة، تتراوح بين الاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب" و"تشويه سمعتهن"، على حد قول المنظمة ومقرها نيويورك فى تقرير بعنوان "الفتيات الصالحات لا يتظاهرن ابدا".

واكدت المنظمة غير الحكومية انها وثقت أكثر من 12 حالة قام ضباط الأمن خلالها "باغتصاب ناشطات أو هددوا باغتصابهن، وأضافت أن "نساء كثيرات قررن أن لا خيار أمامهن سوى التخلى عن أنشطتهن أو الفرار من البلاد".

ويشير التقرير بشكل خاص الى طالبات من دارفور فى غرب السودان، تعرضن للضرب والتحرش الجنسى من قبل رجال الامن بينما كن يتظاهرن رفضا لطردهن من حرم جامعة الخرطوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365