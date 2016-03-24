رايتس ووتش: قوات الأمن السودانية تستخدم العنف الجنسى لإسكات الناشطات

>نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس باستخدام قوات الامن السودانية العنف الجنسى والترهيب لاسكات النساء اللواتى يدافعن عن حقوق الانسان فى هذا البلد.

ويعتقل جهاز الامن والمخابرات السودانى مدافعين عن حقوق الإنسان أو معارضين سياسيين بشكل دوري، لكن النساء هن الاكثر عرضة لذلك، وفق تقرير لهيومن رايتس ووتش.

"النساء المنخرطات فى هذا النوع من الانشطة يشكلن اهدافا لسلسلة من سوء المعاملة، تتراوح بين الاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب" و"تشويه سمعتهن"، على حد قول المنظمة ومقرها نيويورك فى تقرير بعنوان "الفتيات الصالحات لا يتظاهرن ابدا".

واكدت المنظمة غير الحكومية انها وثقت أكثر من 12 حالة قام ضباط الأمن خلالها "باغتصاب ناشطات أو هددوا باغتصابهن، وأضافت أن "نساء كثيرات قررن أن لا خيار أمامهن سوى التخلى عن أنشطتهن أو الفرار من البلاد".

ويشير التقرير بشكل خاص الى طالبات من دارفور فى غرب السودان، تعرضن للضرب والتحرش الجنسى من قبل رجال الامن بينما كن يتظاهرن رفضا لطردهن من حرم جامعة الخرطوم.