المعارضة السورية: تم وضع أساس جوهرى لمحادثات السلام القادمة

>قالت المعارضة السورية اليوم الخميس إنها تعتقد أنه جرى الآن وضع أساس لمحادثات سلام "جوهرية" عندما تلتقى أطراف الصراع مجددا فى ابريل بما فى ذلك المضى قدما بشأن قضية الانتقال السياسى الخلافية.

وقالت بسمة قضمانى العضو بوفد المعارضة بعدما اختتمت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة محادثاتها مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستافان دى ميستورا "نخرج من هذين الأسبوعين ولدينا شعور بأننا وضعنا على الأرجح الأساس لمحادثات جوهرية فى الجولة التالية."

وأضافت "لم نعقد مثل هذه المحادثات الجوهرية، وتابعت تقول إن دى ميستورا قدم وثيقة "بناءة" تتضمن فهمه لنقاط الالتقاء بين كل الأطراف.