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وفاة كرويف - ألونسو: رقم 14 لن يعود كما كان

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وفاة كرويف - ألونسو: رقم 14 لن يعود كما كان وفاة كرويف - ألونسو: رقم 14 لن يعود كما كان

(إفي): قال الإسباني شابي ألونسو لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، إن القميص رقم 14 لن يعود كما كان بعد وفاة الهولندي يوان كرويف لاعب ومدرب برشلونة السابق السابق يوم الخميس.

وأشار ألونسو، الذي يرتدي القميص رقم 14 في البايرن، إلى أن هذه الرقم لن يعود كما كان بعد وفاة كرويف، الذي ارتدى هذا الرقم مع برشلونة وأياكس أمستردام.

وكان نادي بايرن ميونخ قد كتب على حسابه الرسمي بموقع (تويتر) بعد وفاة كرويف "فلترقد في سلام".

وتوفي كرويف يوم الخميس عن 68 عاما تأثرا بإصابته بسرطان الرئة.

ونشر موقع كرويف الإلكتروني يوم الخميس "في الـ24 من مارس 2016 توفي يوهان كرويف في برشلونة وهو محاط بأفراد أسرته بعد صراع شاق مع مرض السرطان. نحن نحثكم بينما يساورنا شعور بحزن بالغ، على احترام خصوصية الأسرة خلال وقت الحداد".

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