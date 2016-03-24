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وفاة كرويف - رئيس برشلونة: فلترقد في سلام يا معلمي

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وفاة كرويف - رئيس برشلونة: فلترقد في سلام يا معلمي وفاة كرويف - رئيس برشلونة: فلترقد في سلام يا معلمي

(إفي): أعرب رئيس نادي برشلونة السابق خوان لابورتا عن حزنه إزاء وفاة الهولندي يوان كرويف، لاعب ومدرب برشلونة السابق، مذكرا بأنه كان "معلما وصديقا".

وأعرب لابورتا في رسالة نشرها عبر صفحته على موقع (تويتر)، عن حزنه "لأسرة وأصدقاء يوان. معلمي وصديقي. فليرقد في سلام. أحبك يوان".

وتعارف كرويف ولابورتا منذ سنوات وجمعتهما صداقة قوية، حتى أن الأخير أصبح أحد محاميو اللاعب الهولندي.

ونشر موقع كرويف الإلكتروني يوم الخميس "في الـ24 من مارس 2016 توفي يوان كرويف في برشلونة وهو محاط بأفراد أسرته بعد صراع شاق مع مرض السرطان. نحن نحثكم بينما يساورنا شعور بحزن بالغ، على احترام خصوصية الأسرة خلال وقت الحداد".

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