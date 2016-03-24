وزير الدفاع التونسى: الإرهاب مشروع ثقافى ومحاربته ليست مسئولية الحكومات فقط

أكد وزير الدفاع التونسى فرحات الحرشانى، أهمية اجتماع وزراء دفاع الساحل والصحراء فى مصر ، ووجود العديد من الدول الإفريقية التى تنتمى لأقاليم مختلفة ثقافيًا ودينيًا، والتى يوحدها هاجس الأمن.

وأضاف وزير الدفاع التونسى، خلال مقابلة تليفزيونية، اليوم الخميس، أن المنطقة تعيش فترة صعبة وحساسة ونوعًا جديدًا من الإرهاب، والذى يبدو أن له أسبابًا عديدة يجب أن نتحداها، وأن ننجح فى محاربته فى نهاية المطاف.

ودعا وزير الدفاع التونسى بقراءة ظاهرة الإرهاب بشكل مختلف عن ذى قبل، مؤكدًا أن محاربة الظاهرة لا يمكن أن تكون أمنية وعسكرية فقط.

كما دعا فرحات الحرشانى، كافة الدول للتعاون الاستعلاماتى حول الظاهرة، موضحًا أن الحرب ضد الإرهاب هى حرب غير تقليدية، ويجب أن نحارب المتطرفين بفكرة جديدة وتكوين جيل جديد من الأمنيين والعسكريين مختلفين عن الجيش التقليدى، حيث إن الجانب العسكرى لا يكفى لمواجهته.

وأشار المسئول التونسى، إلى أن الإرهاب مشروع ثقافى يجب محاربته بمشروع ثقافى مضاد، اجتماعيًا وفكريًا اقتصاديًا ودينيًا وتربويًا، مضيفًا: "الحرب تبدأ فى المدرسة، وبالتالى هذه ليست مسئولية الحكومات فقط ولكن مسئولية المجتمع كله والمنظمات الحقوقية".

وتحدث وزير الدفاع التونسى عن سبب إخفاق الغرب فى مواجهة ظاهرة الإرهاب قائًلا: "الغرب أخفق لأنه قرأ ظاهرة الإرهاب بصفة خاطئة"، لذك يجب تغيير الاستراتيجية، ويجب أن يعرف الغرب أن سبب الإرهاب هو الفقر والتهميش وعدم حل القضايا العادلة.

وعما أثير مؤخرًا حول وجود نية لدى بعض القوى الغربية بالتدخل عسكريًا فى ليبيا، أكد الوزير التونسى رفض بلاده القاطع للتدخل العسكرى فى ليبيا، مشيرًا إلى بلاده تدعم الحل السياسى هناك.

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