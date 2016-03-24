مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة العريش

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء جامعة العريش، فصلاً عن جامعة قناة السويس، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء جامعة العريش.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجه الدولة نحو تحقيق أوجه التنمية المستدامة والمتكاملة فى منطقة شبة جزيرة سيناء، وكذا الارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية، استجابة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة، حيث تضم الجامعة كليات التربية، والعلوم الزراعية البيئة، والتربية الرياضية (بنين – بنات)، العلوم، الآداب، معهد الدراسات البيئية .

من ناحية أخرى، وتوفيراً لسبل الحياة الميسرة والكريمة للمواطنين، وخاصة فى مجال الاسكان، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص الأراضي التي كان قد سبق تخصيصها بالقرار رقم 2145 لسنة 2004، باعتبار مشروع إقامة السوق العمومي بمدينة (قويسنا) بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة، وذلك بهدف إقامة عمارات سكنية عليها للشباب فى إطار خطة الحكومة لتوفير المسكن الملائم للشباب.

أ ش أ