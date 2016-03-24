المغرب يفكك خلية إرهابية من تسعة أشخاص على صلة بتنظيم “داعش” في ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الخميس تفكيك “خلية إرهابية” من تسعة أشخاص، على ارتباط بتنظيم داعش المتشدد في ليبيا، وكانت تعد لتنفيذ “عمليات إرهابية” بالمملكة.

وقال بيان صحفي للوزارة اليوم : “تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (جهاز مكافحة التجسس الداخلي)، من تفكيك خلية إرهابية موالية لفرع هذا التنظيم الإرهابي بليبيا”.

وأضاف البيان أن هذه الخلية تتكون من تسعة أفراد كانوا ينشطون في مدينة مراكش وسط البلاد، والسمارة في الصحراء، وقريتي “الحيدات” و”الزبيرات” بإقليم سيدي بنور غربي المغرب، بالإضافة إلى حد السوالم جنوبي الدار البيضاء.

وأشار إلى أن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا في طور الإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة، على غرار ما يقوم به أتباع هذا التنظيم من ممارسات وحشية بالعديد من دول العالم .

وأوضح البيان أن أفراد هذه الخلية خططوا للالتحاق بمعسكرات (داعش) بليبيا من أجل اكتساب خبرات قتالية، أسوة بأحد المقاتلين الذي ينحدر من نفس المنطقة بسيدي بنور والذي لقي حتفه خلال هجوم استهدف مركزا للاعتقال بمدينة طرابلس في سبتمبر 2015″.

ويأتي ضبط هذه الخلية الإرهابية، وسط استمرار تنفيذ الرباط لأسلوب “التشديد الأمني”، ضد الخلايا الإرهابية النائمة.

أ ش أ