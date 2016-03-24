افتتاح معرض إبداع الفنون البصرية بالإسكندرية

يفتتح الدكتور هشام سعودى، العميد السابق لكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، والفنان وليد قانوش مدير مركز الحرية للابداع، معرض الدورة الرابعة لمسابقة الشباب للفنون البصرية، والتى ينظمها مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية مساء اليوم بقاعة الأخوين وانلى.

وقال وليد قانوش مدير المركز، إن هذه المسابقة تعد خطوة تضيف فاعلية جديدة للحركة التشكيلية المصرية تعنى بإبداعات الشباب وتحيطهم بتلك الرعاية التى يحتاجها كل فنان شاب فى بداية رحلته مع الفن، ليتأكد أن هناك من يتلقف إبداعه باهتمام وترحاب فيشعر بجدوى ما يقدمه وبضرورة الثبات على طريق الفن الذى لا يخلو من المتعة والمشقة معاً.

وأضاف، أن انتظام مثل هذه المسابقة سنوياً وتدعيمها وإطلاق مجالاتها يجعلها حدثاً سنوياً منتظراً يعد له الشباب ويلتقون حوله بالنقاش والحوار المثمر، وبمثل هذه الفاعليات يتم دعم الحركة الفنية المصرية بجيل جديد واعد وجديد ويساهم فى تقديمه ووضعه فوق مضمار الفن.

وأضاف قانوش، أن لجنة الفرز والتحكيم المكونة من ثلاثة من ابرز فنانى الاسكندرية انتهت من أعمالها بمشاركة الفنان على سعيد حجازى "قوميسير الدورة" الذى تحمل مسئولية الأعداد للمسابقة وإعداد الأعمال للعرض ويمنح الفائزون جائزة كبرى 5000 جنيه والجائزة الأولي 3000 جنيه، والجائزة ثانية 2000 جنيه، وجائزة ثالثة 1000 جنيه، وثلاث جوائز تشجيعية عبارة عن شهادات تقدير للمشاركات المميزة.

من جانبه، قال الفنان على سعيد حجازى قومسير، إن ثمة علاقة وثيقة فى اساليب الابداع الفنى المختلفة، فلا يوجد فن مستقل بلغة ثابتة لا تتغير، وانما نجد ان هذه اللغات الابداعية – أيا كانت – فيها من المرونة ما يسمح لمفرداتها بتقبل اضافات جديدة تعطى الفن أشكالاً مختلفة تبعاَ لما ينتجه تطور الفكر الانسانى، وهو ما يختصره فى حُرية التعبير فى اطار وحدة الفنون.

يذكر أن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، أعلن عن المسابقة منذ شهر يناير الماضى وتقدم للمشاركة بها حوالى 200 فناناً قدموا ما خلال الفرز الاول نجح منهم 170 فنان قدموا ما يزيد عن 85 عمل فنى وأجريت عملية الفرز الثانية من قبل لجنة الفرز، واستقر العدد النهائى للمشاركين على 45 فنانا قدموا أعمال متنوعة بين التصوير الزيتي والنحت والرسم والجرافيك والتصوير الفوتوغرافى.

وينظم المركز حفلا لتوزيع الجوائز فى ختام المعرض يوم 9 أبريل 2016 بقاعة توفيق الحكيم، وسيلقى الفنان الدكتور وليد قانوش كلمة عن المعرض والمسابقة كما سيتحدث كل فنان عن عمله.