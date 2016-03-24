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تطعيم 145 ألف و633 طفل بالبحيرة للقضاء على الطفيليات المعوية

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تطعيم 145 ألف و633 طفل بالبحيرة للقضاء على الطفيليات المعوية تطعيم 145 ألف و633 طفل بالبحيرة للقضاء على الطفيليات المعوية
أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة أن الحملة القومية للتجريع بعقار "الألبندازول" للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ الصف الأول الإبتدائى بالمدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن الحملة أسفرت عن تطعيم عدد 145 ألف و 633 طفل من إجمالى المستهدف التقديرى البالغ 139 ألف و 840 طفل بنسبة بلغت 104,1 % وذلك خلال المرحلة الأولى للحملة التى بدأت من الأحد الموافق 13 / 3 وأنتهت اليوم الخميس الموافق 24 مارس الجارى.

وأعلنت المحافظة، بدء الجرعة الثانية للتجريع بداية من يوم الأحد 27 مارس الجارى وحتى الخميس 7 إبريل المقبل.

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