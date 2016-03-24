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جامعة كفر الشيخ تستضيف ندوة تعريفية لبنك المعرفة المصرى

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جامعة كفر الشيخ تستضيف ندوة تعريفية لبنك المعرفة المصرى جامعة كفر الشيخ تستضيف ندوة تعريفية لبنك المعرفة المصرى
نظمت جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية، ووزارة التعليم العالي ندوة تعريفية حول "بنك المعرفة المصري" اليوم الخميس بمركز المعلومات والتطوير.

وانطلقت مسيرة من أمام المكتبة المركزية مرورا بالكليات المختلفة وصولا لمبنى الإدارة العامة لجامعة كفر الشيخ، شارك فيها الدكتور السيد حجازي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على أبو شوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأمين عام الجامعة عبد الله جاد، ووفاء محمد عبد السلام مدير مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة.

وقال الدكتور السيد حجازي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إنه من الممكن تعظيم فائدة بنك المعرفة المصري بالتدريب عليه والاستفادة منه، فمصر لن تتقدم دون بحث علمي يحل مشكلاتها فالعالم قائم على المعرفة، ويجب تعظيم الاستفادة من الأموال المدفوعة في قواعد البيانات، خاصة بنك المعرفة المصري من خلال شرح آليات استخدامها والاستفادة المثلى منها.

وأضاف، أن بنك المعرفة هو نتاج عمل المجلس الاستشاري للتعليم والبحث العلمي، من خلال مبادرة الرئيس "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر" فيعد من أكبر المكتبات الرقمية في العالم ويتضمن باقة إلكترونية ضخمة ينتجها البنك.

وقال كلا من الدكتور أحمد كارم ووليد علي الأخصائيين بإدارة قواعد البيانات والبوابة الإلكترونية ووحدة المكتبة الرقمية ببنك المعرفة المصري بالمجلس الأعلى للجامعات، إن هدف الجلسة هو استعراض أهم قواعد البيانات التي يوفرها بنك المعرفة المصري وطرق استخدامها المثلى، والتسجيل فيها وما يحتويه من دوريات علمية في كافة المجالات المعرفية ومناهج دراسية للتعليم الأساسي والجامعي، وكتب الكترونية ومجلات علمية وقواعد بيانات ومكتبات رقمية في جميع التخصصات.

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مصر 365

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