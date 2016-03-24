العلوم التطبيقية بجامعة المنوفية تحتفل بتنصيب الأم المثالية والأوائل

شهد الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب والدكتورة مشيرة عبد الواحد عميد كلية العلوم التطبيقية حفل تنصيب اتحاد الطلاب.

وأكد مبارك فى كلمته، أن هذه الكلية ثانى كلية على مستوى وسط الدلتا وأن جميع أعضاء هيئة التدريس يبذلون أقصى جهدهم لتخريج طالب متميز مهنياً مهنًأ أعضاء الإتحاد بثقة زملائهم.

وأشارت العميدة مشيرة إلى أن رسالة الكلية لا تقتصر على التعليم، وإنما تسعى ليكون بناء الشخصية المتكاملة للطالب الجامعى أخلاقياً ومهنياً حتى يكون مكتسباً للخبرة ومسلماً للمهارات.

وأكدت الدكتورة رنا الهلباوى، وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب، أن اتحاد الطلاب يضم 16 عضواً، بينهم رئيس الإتحاد اسلام عيد، ونائباً محمود رفيع، وأمناء لجانهم ندى يوسف للجنة الجوالة وأيمن الجزار للجنة الرياضية ومحمود المكاوى للجنة الثقافية، من خلال الحفل تم تكريم أوائل طلاب الترم الأول بشهادة تقدير وهدايا رمزية وتم تكريم الطالب المثالى والطالبة المثالية والأم المثالية والعامل المثالى.