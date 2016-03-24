اللجنة التنسيقية للمجتمع المدنى تُناقش مشاكل المواطنين فى سوهاج

عقدت اللجنة التنسيقية للمجتمع المدنى بسوهاج، بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام، اجتماعًا بحضور النائب ممدوح مقلد عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة سوهاج، وذلك لمناقشة مشاكل المواطنين ودور مجلس النواب فيها.

وناقش الاجتماع زيادة أسعار فواتير الكهرباء والماء والغاز، وقال النائب ممدوح مقلد، إن مجلس النواب يتبنى مطالب المواطنين فى الحد من شكوى زيادة الفواتير خاصة المياه، وأنه طالب من الشركة القابضة للمياه تقسيط المتأخرات حسب إمكانية المشتركين عن الفواتير بالأسعار القديمة قبل زيادتها، بسبب تأخر قراءة العدادات فى مواعيدها بما لا يضر باستيفاء الشركات لحقوقها وحقوق المواطنين، وتوصيل الغاز الطبيعى بالصعيد خاصة محافظة سوهاج، ومشكلة انقطاع التيار الكهربائى، وتوفير أسطوانات البوتاجاز، وعزم الدولة على إدخال الطاقة الشمسية كمصدر متجدد للطاقة، بعد توفير الآلات والمعدات الحديثة لإدخالها.

وحول انتخابات المجالس المحلية المقبلة، قال النائب إنه من المتوقع أن تتم خلال عام 2018 بعد صدور القانون المنظم لها فى ضوء ما حدده دستور 2014، وأن المجالس المحلية سيكون لها الدور فى تمثيل الشباب والمرأة وكل فئات المجتمع ككل بنسبة 25%، وتبنى المشكلات المحلية وخدمات المواطنين.

وأكد النائب، أن مجلس النواب ألغى قانون الخدمة المدنية لسد الثغرات بما يضمن حقوق وواجبات لـ6 ملايين من عموم الموظفين وأصحاب العمل، بما يحقق العدل والإنصاف، فى ظل تنامى المطالب الفئوية ووجود كوادر متعددة فى فئات مختلفة.

وبسؤال النائب حول استصلاح المليون ونصف فدان ونصيب سوهاج من فرص الإعمار والزراعة، قال إن هذا يعد أول اهتمام لنواب محافظة سوهاج، والمستهدف المزيد من تضافر الجهود لنواب سوهاج لتبنى مطالب المواطنين فى وصول سوهاج إلى الوادى الجديد، من خلال الطريق الجديد الذى يزخر بتوافره للأرض الصالحة للزراعة والمياه الجوفية والمشروعات العمرانية، ونسعى أن نستصلح نصف مليون فدان تكون بمثابة النافذة لفرص عمل جديدة للشباب والمواطنين، فضلاً عن الطريق الشرقى للبحر الأحمر، وما يتبعه من استصلاح ومشروعات قابلة للتنفيذ.

وأضاف النائب، أن نواب سوهاج يضعون ضمن أولويات المحافظة عودة المصانع المتوقفة للإنتاج وعمل مصانع للأسمدة ومدينة لتصنيع الأثاث فى طهطا، وأن المحافظة تسعى أن تنال حظاً من الطرق المرصوفة أكثر من الكم المطروح حالياً، وهو 80 كيلو متر لسوهاج، وهو رقم محدود بالنظر لمئات الكيلو مترات من الطرق المطلوب رصفها بسوهاج.

اللجنة التنسيقية للمجتمع المدنى بسوهاج تناقش مشكلات الرى بالمحافظة

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