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بالفيديو.. فوز "صدقى" و"خفاجى" و"مصطفى" بالتزكية فى انتخابات أسنان بنى سويف

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بالفيديو.. فوز "صدقى" و"خفاجى" و"مصطفى" بالتزكية فى انتخابات أسنان بنى سويف بالفيديو.. فوز "صدقى" و"خفاجى" و"مصطفى" بالتزكية فى انتخابات أسنان بنى سويف
أكد الدكتور أحمد فؤاد صدقى فوزه بمقعد نقيب أطباء الأسنان ببنى سويف، وأسامة خفاجة تحت السن ومحمد مصطفى فوق السن بالتزكية فى انتخابات التجديد النصفى لفرع النقابة بالمحافظة، لافتا إلى أن مقر النقابة فتح أبوابه اليوم لاستقبال الناخبين وسط إشراف قضائى لاختيار النقيب ومجلس النقابة العامة بالإضافة إلى مقعد شمال الصعيد والذى يتنافس خلالها الدكتور محمد جمال الدين عن فرع بنى سويف مع طبيب من الفيوم على الفوز بالمقعد.

وأضاف صدقى، "نعتبر اليوم عرساً لاختيار النقيب العام وأعضاء المجلس وأتمنى زيادة الإقبال على التصويت ومساندة مرشح بنى سويف على مقعد شمال الصعيد".

وكان فرع نقابة أطباء أسنان بنى سويف شهد منذ صباح اليوم الخميس بمقره، قبالاً ضعيفاً نظرا لفوز المرشحين على 3 مقاعد بالتزكية فى إنتخابات التجديد النصفى، بينما يتنافس الدكتور محمد جمال على مقعد شمال الصعيد.
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>- ننشر القوائم النهائية لمرشحى انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان

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