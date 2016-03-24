محمد بن راشد يحضر حفل زفاف نجلي أحمد عبيد بن صبيح الفلاسي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حفل الاستقبال؛ الذي أقامه أحمد عبيد بن صبيح الفلاسي، بمناسبة زفاف نجليه محمد إلى كريمة مطر عيد الكوس الفلاسي وعبدالله إلى كريمة أحمد راشد المحرمي الكتبي.

وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة الرمال للأفراح على طريق دبي العين عدد من أعيان البلاد وأبناء القبائل وأقارب العريسين.

وقد هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العريسين وذويهما ، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة راجياً الله العلي القدير أن يديم على شعبنا دوام السعادة والفرح.