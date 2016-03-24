هل تحظى ابنة سيندي كروفورد بنجاح أمها كعارضة أزياء؟

بدأت كايا غربر Kaia Gerber الابنة الصغرى لعارضة الأزياء المعروفة سيندي كروفورد Cindy Crawford تخطو أولى خطواتها في عالم الموضة والأزياء بالظهور على صفحات المجلات العالمية في انتظار أن تبلغ السن المناسب لتكتسح منصات العروض العالمية كذلك.

على الرغم من أن كايا لم ترث الشامة الشهيرة، إلا أنها ورثت جمال والدتها، فمن يلقي نظرة على الصور أعلاه يخيّل له أنه ينظر لصور سيندي كروفورد في بداياتها، وقد اكتسبت شهرة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً على الرغم من صغر سنها، حيث تبلغ من العمر "14 عاماً" فقط.

تتمتع العارضة الشابة بستايل عصري بسيط وعملي، إذ تختار الأحذية الرياضية وبنطلونات الجينز العصرية المريحة في تنسيقات ناعمة، ومع أنها لاتزال في سن المراهقة، إلا أنها تميل لاختيار الألوان المحايدة كالأبيض والأسود ودرجات الرمادي في جميع إطلالاتها، سواء للتنسيقات اليومية أو الفساتين، ففي حفل إطلاق مجموعة Balmain x H&M ارتدت كايا فستاناً قصيراً باللونين الأبيض والأسود، وعادت لترتدي أحد فساتين بالمان Balmain باللون الأسود والتفاصيل الذهبية في إطلالة أخرى.

ويمكننا القول إن الوقت مازال مبكراً للحكم على إطلالات كايا، ولكننا نرى أنها بحاجة في الخروج عن الألوان المحايدة من فترة لأخرى، فبالحكم على مسيرة والدتها الناجحة نتوقع أن تحظى العارضة الشابة بنجاح مبهر في هذا المجال.

شاهدي معنا بعض الصور لكايا غربر الابنة الصغرى لعارضة الأزياء الأشهر سيندي كروفورد.