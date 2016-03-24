طبيب نفسى: لو جوزك أحلى منك اعرفى قيمتك وسيبك من التعليقات السلبية

"المخدة مبتشيلش اتنين حلوين" مقولة كثيرا ما تتردد، طالما ارتبط الجمال بالمرأة، والرجولة بالرجل، ولكن، وفى بعض الحالات تعانى بعض النساء نفسيا من أن أزواجهن يتفوقن عليهن فى الجمال، ما قد يسبب لهن شعورا سلبيا غير مريح.

الدكتورة نيرمين حلمى استشارى الأمراض النفسية تحذرك من سيطرة هذا الشعور السلبى، وغير الواقعى، حتى لا تسيطر عليك بعض السلوكيات الخاطئة وغير المتزنة، كتحقير نفسك ونظرتك الدونية لذاتك وقدراتك، أو الغيرة الشديدة على زوجك دون داع، أو ضعف التواصل بينك وبينه لشعورك بالدونية.

وأضافت استشارى الأمراض النفسية أن المرأة الأقل جمالا من زوجها قد تشعر بضعف الشخصية وتتقمص دور الشخصية غير المزعجة وغير المعبرة عن ذاتها للحفاظ على زوجها، وكلها أفكار خاطئة نابعة من شعور خاطئ وهو انعدام الثقة بالنفس تدريجيا.

ونصحت الدكتورة نيرمين السيدات بعدة خطوات للتخلص من هذه المشاعر:

• لا تلتفتى للآراء السلبية الخاصة بهذه الجزئية، فكلما رأى من حولك فيك الضعف وقلة الثقة اشتدت سهامهم عليك.

• ابتعدى عن التفكير بسلبية، سوف يخوننى، سوف يرافق الجميلات، فكلها أفكار من وحى خيالك فاطرديها حتى لا تفسدى نظرة الرجل لك.

• زوجك اختارك لميزة فيك، تفوق الجمال الأخاذ، وهو ما يجب أن تنميه وتعمقيه.

• بتعلق الرجل والمرأة ببعضهما البعض تتلاشى الأفكار السطحية، كنسبة الجمال، وآراء الآخرين، وهكذا.

• حقيقة أن زوجك جميل لا تنفى أنك جميلة، ولا تجعلك قبيحة.

• الرجل يتم تقييمه بأفكاره وعقله، والوسامة فى مؤخرة عناصر الجذب له فى العالم الواقعى.

• كلما طورت مهاراتك، نميت عقلك، كنت لزوجك المرأة التى اختارها، كلما جعلتيه لا يرى غيرك، ولا يمكنه أن يقتنع بجمال يفوقك.

• جمالك ينبع من ثقتك، وثقتك تظهر فى عينيك وأفعالك، لذا أنت وحدك من تجبرى من حولك على أن يروك شديدة الجمال والجاذبية.

• اطردى فكرة وسامة زوجك من عقلك، لأنها إذا سيطرت عليك ستدمرك.

• أنتما ناضجان، ولستما مراهقين، فترفعا عن هذه الصفات السطحية.

• اجعلى وسامة زوجك مصدرا لفخرك وإعجابك به، لا نقطة ضعفك.

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