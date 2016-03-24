أخبار عاجلة

تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأحد 09 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة -
ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية -
ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية -
ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

صفحات الجاليات المصرية بالسعودية تتداول صورا لاعتداء على مصرى بـ"الخناجر"

Google+ Print
صفحات الجاليات المصرية بالسعودية تتداول صورا لاعتداء على مصرى بـ"الخناجر" صفحات الجاليات المصرية بالسعودية تتداول صورا لاعتداء على مصرى بـ"الخناجر"
تداولت صفحات الجالية المصرية فى المملكة العربية على "فيس بوك"، صورا قيل إنها بعد اعتداء بالخناجر على شاب مصرى يدعى "فاروق أيمن ديوان"، مقيم بمكة المكرمة وطعنه فى بطنه بسبب خلاف على أولوية السير.

ونشرت مجموعة "الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية" على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صور للشاب والتى تبين فيها كسر بأنفه إلى جانب طعنات منتشره فى جسده، مؤكده أنه تم إخلاء سبيل المعتدين بكفالة.

ولم يتسن لـ"اليوم السابع" التأكد من صحة الرواية أو الصور المنشورة حتى الآن.

صحافة المواطن ، الجالية المصرية فى السعودية ، المصريين فى الخارج ، اخبار مصر ، اخبار مصر اليوم (1)

صحافة المواطن ، الجالية المصرية فى السعودية ، المصريين فى الخارج ، اخبار مصر ، اخبار مصر اليوم (2)

صحافة المواطن ، الجالية المصرية فى السعودية ، المصريين فى الخارج ، اخبار مصر ، اخبار مصر اليوم (3)

صحافة المواطن ، الجالية المصرية فى السعودية ، المصريين فى الخارج ، اخبار مصر ، اخبار مصر اليوم (4)

صحافة المواطن ، الجالية المصرية فى السعودية ، المصريين فى الخارج ، اخبار مصر ، اخبار مصر اليوم (5)


>صحافة المواطن..مقتل شاب مصرى فى مطار كاراكاس بفنزويلا على يد سارقين

مصرى يقفز من قطار بألمانيا خوفا من الترحيل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية

ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية

ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية

ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب

ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب