صفحات الجاليات المصرية بالسعودية تتداول صورا لاعتداء على مصرى بـ"الخناجر"

تداولت صفحات الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية على "فيس بوك"، صورا قيل إنها بعد اعتداء بالخناجر على شاب مصرى يدعى "فاروق أيمن ديوان"، مقيم بمكة المكرمة وطعنه فى بطنه بسبب خلاف على أولوية السير.

ونشرت مجموعة "الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية" على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صور للشاب والتى تبين فيها كسر بأنفه إلى جانب طعنات منتشره فى جسده، مؤكده أنه تم إخلاء سبيل المعتدين بكفالة.

ولم يتسن لـ"اليوم السابع" التأكد من صحة الرواية أو الصور المنشورة حتى الآن.

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