الحكومة توافق على زيادة المخصصات المالية لمضاعفة أعداد المدارس

قال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، إن اجتماع الحكومة اليوم الخميس ناقش القضاء على الكثافات فى الفصول وتطوير المدارس، ومواجهة عجز المدارس فى المناطق العشوائية، مؤكدا اهتمام الحكومة بمضاعفة المخصصات المالية لمضاعفة المدارس.

وأضاف، فى موتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم إعطاء المستثمر أرض بناء المدارس بنظام حق الانتفاع، مما يقلل نصف تكلفة إنشاء المدارس الجديدة، موضحا أن جميع المدارس حاليا تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم.

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