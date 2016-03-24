بان كى مون يدعو لزيادة المساعدة الدولية للجيش اللبنانى للقيام بمهامه

>دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون اليوم إلى زيادة المساعدة الدولية للقوات المسلحة اللبنانية لدعمها فى القيام بمسئولياتها الحيوية فى جميع أنحاء البلاد، كما أكد مجلس الأمن أخيرا".

جاء ذلك خلال زيارة بان كى مون المقر العام لقوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" فى الناقورة بجنوب لبنان اليوم حيث كان فى استقباله قائدها العام الجنرال لوتشيانو بورتولانو.

وقال كى فى كلمة له خلال الزيارة أن "جنوب لبنان شهد واحدة من أهدأ الفترات منذ ما يقرب من أربعة عقود منذ اعتماد قرار مجلس الأمن الدولى 1701 (2006).

وأضاف : "إن العناصر الأساسية لنجاح تنفيذ ولاية اليونيفيل" هى انتشار بيئة أمنية مستقرة فى جنوب لبنان، ومواصلة التزام الأطراف وقف الأعمال العدائية، وزيادة قدرة القوات المسلحة اللبنانية لضمان أمن البلاد.

ودعا بان كى مون إلى "الاستخدام الفعال والهادف لبعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية فى لبنان لناحية منع الأعمال العدائية وعدم تصعيد التوتر فى الجزء الجنوبى من البلاد".

وشدد على "ضرورة الاستخدام المستمر للمنتدى الثلاثى - الذى يضم لبنان وإسرائيل واليونيفيل - لحل أى خلافات بين الأطراف فى اطار التنفيذ الكامل للقرار 1701".

وأكد على "الحاجة إلى التعاون الوثيق بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل فى جنوب لبنان، بما فى ذلك من خلال عملية الحوار الاستراتيجي، والجهود التى تبذل لضمان تنفيذ القرار 1701".

وقال إن "الحوار الاستراتيجى أمر حاسم فى حال تحمل القوات المسلحة اللبنانية مسئوليات أكبر فى منطقة عمليات اليونيفيل"، داعيا الى "مساعدة دولية متزايدة لدعم القوات المسلحة اللبنانية من أجل مساعدتها على القيام بمسؤولياتها الحيوية فى جميع أنحاء البلاد، كما أكد مجلس الأمن أخيرا".