وزير التعليم: إعادة صورة البرادعى المحذوفة خطأ من المناهج العام القادم

قال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم حول أزمة حذف الدكتور عصام حجى، من المناهج، أن هذا الامر غير صحيح وعار تماماً من الصحة، وأن الدكتور عصام حجى، موجود بالمناهج.

وحول حذف اسم الدكتور محمد البرادعى، أكد أن الأسم موجود فى تانية ابتدائى، كما هو، وفى منهج الصف الخامس الابتدائى صورته فقط هى التى تم حذفها، لافتا إلى أنه عندما كانت المناهج تطور العام الماضى، تم هذا الخطأ وسيتم إدراك هذا الخطأ فى مناهج عام 2016/2017.

وعن المدارس الدولية وأزمتها، أوضح الهلالى أن مدرسة الشويفات بها مخالفات، وعند استيفائها لأوضاعها سيتم رفع الإشراف المالى والإدارى.

كيف تعاملت "التعليم" مع حذف "البرادعى" من المناهج..الاثنين:الرافعى السبب..الثلاثاء: حذفناه لأنه أكبر من وعى الطلاب..وتتراجع الأربعاء:سنصحح الخطأ ونحاسب المسئول..والمفاجأة:الاسم موجود بـ"تانية ابتدائى"