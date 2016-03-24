«مصر للطيران» تلغي رحلاتها إلى بروكسل 3 أيام وفقًا لتعليمات بلجيكية

صرح مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، اليوم الخميس، بأنه تقرر إلغاء رحلة مصر للطيران رقم MS725 المتجهة إلى مطار بروكسل الدولي، أيام الجمعة والسبت والأحد.

وأضاف أن جاء الإلغاء نتيجةً لتعليمات السلطات البلجيكية، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، حسبما أفاد مراسلنا.

وأفاد المصدر، أن الشركة تتابع عن كثب تطورات الموقف بالتنسيق مع مركز العمليات الجوية التابع للشركة، وفقًا لتعليمات السلطات البلجيكية، وذلك للإعلان عن أية تعديلات، قد تطرأ على الرحلات المتجهة إلى بروكسل.

وأضاف المصدر، أن الشركة لم تُسير أي رحلات إلى مطار بروكسل الدولي الأربعاء أو الخميس، وذلك وفقًا لجداول تشغيل رحلات الشركة، حيث تسير ٤ رحلات أسبوعيًا إلبروكسل أيام ” الثلاثاء، الجمعة، السبت، والأحد”.

وأشار المصدر، إلى أنه يمكن للركاب المسافرين على هذه الرحلات التواصل مع إدارة خدمة الركاب لتحويل رحلتهم إلى الوجهـات الأوروبية المناسبة لهم أو تأجيل الرحلة دون دفع أية رسوم.

ونوه إلى أنه يمكنهم التأكـــــــد من وضع الرحلات من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.egyptair.com أو الاتصال بمركز الاتصالات التليفوني Call Center على 1717 من الهاتف المحمول أو على 090070000 من أي خط أرضي.